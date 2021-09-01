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Spor Galatasaray büyük yükten kurtuldu! Yedek kulübesi rahatladı
Spor

Galatasaray büyük yükten kurtuldu! Yedek kulübesi rahatladı

Galatasaray'ın büyük beklentilerle transfer ettiği ancak istenilen performansı veremeyen ve sürekli yedek olarak kalan yıldız futbolcusu Radamel Falcao, İspanyol kulübü Rayo Vallecano ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 01:49:00 - 2021-09-01 02:06:21
Galatasaray büyük yükten kurtuldu! Yedek kulübesi rahatladı

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan, istikrardan uzak performansı nedeniyle Fatih Terim'in gözden çıkardığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, İspanyol kulübü Rayo Vallecano ile anlaşma sağladı.

Eşi sinyali verdi

Tecrübeli futbolcunun eşi Lorelei Taron, Instagram'da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." ifadelerini kullanarak veda sinyali vermişti.

Kolombiyalı forvetinin takımdan ayrılışı sonrası Galatasaray'ın takım bütçesinde de geniş bir yer açılmış olacak.

43 maçta 20 gol

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan ve aldığı yüksek maaş nedeniyle takımdan ayrılması istenen Falcao, sarı-kırmızılı formayı toplam 43 karşılaşmada giydi. Kolombiya golcü 43 maçta, 20 gol atıp 3 asist yaptı.

Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

 

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