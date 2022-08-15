Galatasaray büyük bombayı patlatıyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in transferi için harekete geçti. Ünder Igor Tudor sonrası gözden düşmüştü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in transferi için harekete geçti. Ünder Igor Tudor sonrası gözden düşmüştü.
Galatasaray'ın, Marsilya'da takımın başına bu sezon geçen teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için girişimlere başladığı iddia edildi.
Galatasaray ilgileniyor
Ajansspor'a göre; Tudor'un gelişinin ardından takımdan ayrılacağı söylenen Cengiz Ünder Marsilya'nın Brest ile oynadığı maçta ilk 11'de forma giydi. Ancak Ünder sistem değişikliği sonrası beklenen performansı veremedi ve ikinci yarıda yerine yeni transfer Alexis Sanchez oyuna girdi. Sabah'ın haberine göre Galatasaray Cengiz Ünder için girişimlerde bulunma kararı aldı.
Sözleşmesi devam ediyor
Marsilya'nın 8.4 milyon Euro bedelle Roma'dan kadrosuna kattığı Ünder'in Fransız ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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