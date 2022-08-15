  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray büyük bombayı patlatıyor!
Spor

Galatasaray büyük bombayı patlatıyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in transferi için harekete geçti. Ünder Igor Tudor sonrası gözden düşmüştü.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 20:10:00 - 2022-08-15 20:10:19
Galatasaray büyük bombayı patlatıyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in transferi için harekete geçti. Ünder Igor Tudor sonrası gözden düşmüştü.

Galatasaray'ın, Marsilya'da takımın başına bu sezon geçen teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için girişimlere başladığı iddia edildi.

Galatasaray ilgileniyor

Ajansspor'a göre; Tudor'un gelişinin ardından takımdan ayrılacağı söylenen Cengiz Ünder Marsilya'nın Brest ile oynadığı maçta ilk 11'de forma giydi. Ancak Ünder sistem değişikliği sonrası beklenen performansı veremedi ve ikinci yarıda yerine yeni transfer Alexis Sanchez oyuna girdi. Sabah'ın haberine göre Galatasaray Cengiz Ünder için girişimlerde bulunma kararı aldı.

Sözleşmesi devam ediyor

Marsilya'nın 8.4 milyon Euro bedelle Roma'dan kadrosuna kattığı Ünder'in Fransız ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 

Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!
Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Medya

Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Demans nedir, nasıl anlaşılır? Demans riskini azaltmanın yolları ve belirtileri
Demans nedir, nasıl anlaşılır? Demans riskini azaltmanın yolları ve belirtileri

Sağlık

Demans nedir, nasıl anlaşılır? Demans riskini azaltmanın yolları ve belirtileri

Biri bu edepsize dur demeyecek mi?
Biri bu edepsize dur demeyecek mi?

Medya

Biri bu edepsize dur demeyecek mi?

'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor
'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor

Ekonomi

'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi
Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

Aktüel

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Tsk renk körlüğü testi, Deutan renk körlüğü
Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Tsk renk körlüğü testi, Deutan renk körlüğü

Sağlık

Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Tsk renk körlüğü testi, Deutan renk körlüğü

Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!
Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!

Dünya

Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!

Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022
Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022

Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası

Dünya

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23