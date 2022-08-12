Galatasaray 'Bu Adamı' şikayet edecek!

Galatasaray, kendilerinden önce oyuncular ile anlaşan Sportif Direktör Monchi'yi FIFA'ya şikayet etme kararı aldı.

Galatasaray, stoper tandemini bozan Sevilla'ya kızgın. Marcao'nun 12 milyon Euro'ya transfer olmasıyla başlayan süreç, İspanyol kulübünün çıkış opsiyonu 25 milyon Euro olan Nelsson için de 12 milyon Euro'luk teklif yapması ile yeni bir boyut kazandı. İki stoperi Kounde ve Diego Carlos'u 81 milyon Euro'ya Barcelona ve Aston Villa'ya sattıktan sonra Galatasaray'ın tandemine göz diken İspanyol kulübünün ünlü yöneticisi Monchi'nin hamlelerine Cimbom, farklı bir yanıt vermeye hazırlanıyor.

BİRİ GİTTİ, DİĞERİ YOLDA

Sarı-kırmızılı yönetim, kendilerinden önce oyuncular ile anlaşan Sportif Direktör Monchi'yi FIFA'ya şikayet etme kararı aldı. Kulüp avukatları, dünya futbolunun patronuna iletilmek üzere bir dosya hazırlıyor. İspanyol kulübü ve yöneticisi, önce futbolcular ile görüşerek onları gelmeye ikna edip, Galatasaray'ı zor durumda bırakmakla itham edilecek. Transfer sürecinde Marcao'dan sonra Nelsson da Sevilla'ya gitmek istediğini açıklamış, Aslan; 12 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti.

Genç (21 yaş altı) oyuncular ile ilgili ağır yaptırımlar uygulayan ve transfer yasağı getiren FIFA, Galatasaray ile Sevilla arasında yaşanan benzer durumlarda genelde uyarı vermekle yetiniyor. Çok etik dışı bir durum meydana geldiğinde ise para cezası söz konusu oluyor.