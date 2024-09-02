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Spor Galatasaray bombayı patlattı! Yıldız forvet İstanbul’a geliyor
Spor

Galatasaray bombayı patlattı! Yıldız forvet İstanbul’a geliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-02 19:20:00 -
Galatasaray bombayı patlattı! Yıldız forvet İstanbul’a geliyor

Transfer sürecini hızlandıran Galatasaray Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'i 1 yıllığına kadrosuna kattı. Osimhen bu akşam İstanbul'a gelecek.

Sarı-kırmızılılar Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar 9-10 milyon euroluk maaşını ödemeyi kabul ettiği ve satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.

Gol kralı olan ilk Afrikalı
Öte yandan 2022/2023 sezonunda Napoli'nin 33 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynayan ve 26 golle ligi gol kralı olarak tamamlayan Osimhen, İtalya'da bunu başaran ilk Afrikalı oyuncu olmuştu.

Napoli formasıyla 133 resmi maça çıkan Nijeryalı golcü, bu mücadelelerde 76 gol atıp, 18 asistlik katkı sağladı.

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