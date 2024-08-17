Galatasaray Beşiktaş’ın şampiyonluğunu böyle çalmış! Eski başkan açık açık şikeyi itiraf etti

Süper Lig’de yeni sezon başlarken Malatyaspor Başkanı Nurettin Güven’in 1987-88 sezonu ile ilgili yaptığı şike itirafları gündem oldu.

OYUNCULAR GALATASARAY'DAN ARABA ALDI

Ligin bitmesine az bir zaman kala lider Beşiktaş’ı konuk eden Malatyaspor’da başkan Güven oyuncularının siyah-beyazlıların en yakın takipçisi Galatasaray’dan teşvik primi olarak araba aldığını yıllar sonra itiraf etti.

BEŞİKTAŞ KABUL ETMEDİ

Maç öncesi düzenlenen dostluk yemeğinde bu durumu Beşiktaş’a anlatan ve onlardan da para isteyen Güven siyah-beyazlıların böyle bir teklifi kabul etmediğini söyledi.

1 PUAN FARKLA ŞAMPİYON GALATASARAY OLDU

Malatya İnönü Stadı’nda oynanan mücadelede Malatyaspor Oktay Çevik’in attığı gol ile Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.

Şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan kaybeden Beşiktaş sezon bitiminde Galatasaray’ın 1 puan arkasında kalarak kupayı kaptırdı. Galatasaray 14 sene sonra Süper Lig’de şampiyonluğa ulaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Nurettin Güven’in itirafı:

''Beşiktaş'ın Malatyaspor'la Malatya'da maçı vardı. Malatyaspor'un hiç bir iddiası yoktu. Ne küme düşme, ne küme çıkma, ne de şampiyonluk iddiası . Bende Malatyaspor'luyum ama Beşiktaş'ı seviyorum. Duyduğum kadarıyla Malatya'daki bir kaç futbolcuya Ergun Gürsoy bir kaç tane Doğan araba hediye ediyor. 'İşte siz Beşiktaş'ı yenin size Doğan araba verelim'' diyor.(Nurettin Güven isimleri tam olarak hatırlayamadığı için zaman zaman Beşiktaş'a, Galatasaray Metin Keçeli'ye ise Orhan Keçeli demektedir.) Ben de Malatyaspor'u ve Galatasaray'ı (Beşiktaş) ilk onbirlerini yemeğe davet ettim. Keçeli, ne Keçeli Orhan Keçeli'mi? Orhan (Metin) Keçeli de Beşiktaş'ın başında gelmişti. Lokantanın içerisinde kendisine dedim ki, ''Bak başkan buraya kadar geldiniz sağolun. Bak bizim bir iddiamız yok, futbol oynayıp gideceğiz. Bazı futboculara Galatasaray'lılar bir şeyler vermiş. Siz verin, bizim bir iddiamız yok maçı alın gidin yani oynasınlar alın gidin'' dedim. O da ''Teşekkür ederim sayın başkan dedi.Ben biliyorum dedi sen dedi anadan doğma Beşiktaşlı'sın. Ama biz bu futbol takımı ile maçı alır gideriz'' yanıtını verince kendisine teşekkür ettim"