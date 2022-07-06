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Spor Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor şimdi ne yapacak? Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak karar
Spor

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor şimdi ne yapacak? Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak karar

1959 yılı öncesi şampiyonluklarının Süper Lig'e dahil edilmesine yönelik başvuru yapan Fenerbahçe, 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 17:14:00 -
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor şimdi ne yapacak? Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak karar

1959 yılı öncesi şampiyonluklarının Süper Lig'e dahil edilmesine yönelik başvuruda bulunan Fenerbahçe, 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" denildi.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştu.

 

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Yorumlar

Başçavuş

Osmanlı Devleti Zamanında Kurulan FB nin Osmanlı Kupalarında Tescil Ettirsin onyikdiz Olsun Eğer Zenginlerin Kulübü İse Bizlerin Kulüplere Sevgi Duymamız Yanlış Olur

Taraftar

Fenerbahçe futbolun CHP'si.Fenerbahçe'yi yönetenlerin işi gücü CHP'yi yönetenler gibi ortamı germek,karıştırmak,kiriz çıkarmak.Yönetim kaç senedir o kadar para harcayıp kulübü borç batağına batırmış karşılığında daha şampiyon bile olamamış eski defterleri açıyor.Sen kendi yönetiminde FB'yi şampiyon yap al beşinci yıldızı.Kendi başarısızlıklarının üzerini örtüyorlar.
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