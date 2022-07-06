Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor şimdi ne yapacak? Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak karar

1959 yılı öncesi şampiyonluklarının Süper Lig'e dahil edilmesine yönelik başvuruda bulunan Fenerbahçe, 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" denildi.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştu.