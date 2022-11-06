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Spor Galatasaray-Beşiktaş maçını izleyen Jorge Jesus'a şok sözler
Spor

Galatasaray-Beşiktaş maçını izleyen Jorge Jesus'a şok sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray-Beşiktaş maçını tribünden izledi. Stad çıkışı Jesus'a bir Galatasaray taraftarının söylediği sözler şoke etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 00:36:00 - 2022-11-06 00:37:36

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Dev derbiyi izleyenler arasında sürpriz bir isim de yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçı stattan takip ederken görüntülendi.

Maç sonrası şok sözler

Sarı-kırmızılı bir taraftar, maçın ardından stattan ayrılan Portekizli teknik adama "Sıra sende sıra sende." diye bağırdı.

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