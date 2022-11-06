Galatasaray-Beşiktaş maçını izleyen Jorge Jesus'a şok sözler
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray-Beşiktaş maçını tribünden izledi. Stad çıkışı Jesus'a bir Galatasaray taraftarının söylediği sözler şoke etti.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Dev derbiyi izleyenler arasında sürpriz bir isim de yer aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçı stattan takip ederken görüntülendi.
Maç sonrası şok sözler
Sarı-kırmızılı bir taraftar, maçın ardından stattan ayrılan Portekizli teknik adama "Sıra sende sıra sende." diye bağırdı.