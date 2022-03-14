Galatasaray-Beşiktaş maçı ilk 11'leri: Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kadrosu!

Süper Lig”in 29. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, 351. randevuda kozlarını bir kez daha paylaşacak. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 127 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 154, siyah-beyazlılar 134 gol attı. Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı. Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Ömer Bayram (Van Aanholt), Erick Pulgar, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Josef de Souza, Can Bozdoğan (Atiba), Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın.