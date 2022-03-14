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Spor Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 29 haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Derbide takımların ilk 11'leri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 18:54:00 -
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Tüm Türkiye Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyle kilitlendi. Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray ile Beşiktaş'ın oynayacağı derbiyle kapanacak.

Perşembe günü Barcelona ile Avrupa maçına çıkan Aslan, kar yağışı sebebiyle İstanbul'a gelememişti. Galatasaray pazar günü İstanbul'a ulaşabilmişti.

Erteleme kavgası

Galatasaray'ın "Maç ertelensin" başvurusuna Beşiktaş sert şekilde karşı çıktı. Ezeli rakiplerden gelen peş peşe sert açıklamalar ortamı gerdi.

Kıyım sonrası ilk

MHK'nin 13 hakemin ipini çekmesinin ardından Süper Lig'de ilk kez derbi oynanacak. Bu karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcıları Serkan Ok ile Candaş Elbil. Dördüncü hakem Mustafa Kürşad Filiz. VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mustafa Muhammed

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın

 

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