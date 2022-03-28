Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray seçim tarihi:
Galatasaray, seçim sürecine girdi. Sarı-kırmızılı camia başkanlık seçiminin ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray'da seçim ne zaman?
Galatasaray’da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise seçimlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Peki, başkanlık seçimi ne zaman?
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray seçim tarihi:
Galatasaray resmi web sitesi üzerinden seçim tarihine ilişkin açıklama yayımladı. Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu 23 Nisan'da yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumda seçim 30 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Yapılan açıklamada, “Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.