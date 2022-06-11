Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçim sonuçları: Dursun Özbek mi? Eşref Hamamcıoğlu mu?

Galatasaray başkanlık seçimi son dakika haberleri: Sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, tarihinin en kötü sıralamalarından birine imza atarken, gelecek sezon için gözler başkanlık seçimine çevrildi.Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık için çalışmalara başladığı Galatasaray, bugün yeni başkanını seçecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kuruldu. Saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek. Şu ana kadar kullanılan oyların kafa kafaya olduğu bilgisi alındı.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi halinde Sportif A.Ş.'de görev yapacak olan Erden Timur oyunu kullandı ve açıklamalarda bulundu: “Galatasaray için yapılacak çok proje var, Galatasaray'ın gerçekten çok şeye ihtiyacı var. Burası demokrasi şöleni zaten. Genel kurul üyeleri hangi konuda karar verecekse sonuç o olacak. Her koşulda herkes Galatasaray'a katkı sunmaya hazır. Bu seçim geçtikten sonra yapılacak çok iş var. Çok hızlı bir şekilde kolları sıvayıp, o işlere koyulmak gerekiyor." Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, oylarını kullandılar.

Dursun Özbek vaadleri!

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Dursun Özbek, "Biraz gecikmiş bir seçim ama Galatasaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta Galatasaray kazanacaktır, kim seçilirse seçilsin. Galatasaray'a hizmet etmek için geliyoruz. Onun için ben seçilecek kim olursa olsun ona başarılar diliyorum. Galatasaray için inşallah güzel günler yakında" ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu seçim konuşması

Eşref Hamamcıoğlu da oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada bir seçim süreci yaşadıklarını kaydederek, "Bu Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, Galatasaraylı üyeler bugün, hür ve bağımsız bir Galatasaray için destek verecekler, karar verecekler. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu yarışımız bu zamana kadar Galatasaray'a yakışan bir kalite seviyesinde cereyan etti. Umarım akşama kadar da öyle olacaktır. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini, koridorlarda, sınıflarda, bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi önde bitiririz bu seçimi. 4 bin, 4 bin 250 civarı bir katılım olacak herhalde. Biz şu anda önde görünüyoruz, yüzde 60'a 40 gibi. Gelen seçmen profiline bakınca bizim tahminiz o yönde." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas kime oy verdi?

Burak Elmas'ın Eşref Hamamcıoğlu'na oy verdiği ortaya çıktı. Başkan Elmas ise zarfa hem sarı hem de kırmızı oy pusulası koyduğunu açıkladı.

Dursun Özbek listesi

Yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle:

BAŞKAN: Dursun Özbek

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Eşref Hamamcıoğlu yönetim listesi

Eşref Hamamcıoğlu'nun aday yönetim kurulu listesinde Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez ve Murat Karaman yer aldı. Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu yedek listesi ise Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı ve Kaan Artukoğlu'ndan oluştu.