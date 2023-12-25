  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten penaltı yorumu: 'Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu'
Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten penaltı yorumu: 'Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu'

Yeniakit Publisher
2023-12-25 16:03:00 -
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten penaltı yorumu: 'Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbide tartışılan penaltı hakkında konuştu. Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe vurdu." dedi.

Spor Zirvesi'nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbide tartışılan pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunlar olmaması lazım. Bu hareketen cezalandırılması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 114.yıl! Derbi tarihinden ilginç notlar
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 114.yıl! Derbi tarihinden ilginç notlar

Spor

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 114.yıl! Derbi tarihinden ilginç notlar


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray Icardi'nin son halini paylaştı! Çok sert açıklama yapıldı
Galatasaray Icardi'nin son halini paylaştı! Çok sert açıklama yapıldı

Spor

Galatasaray Icardi'nin son halini paylaştı! Çok sert açıklama yapıldı

Galatasaray'ı çok büyük zarara uğrattılar ama o oyuncu için skandala imza attılar: Derbi sonrası sıcak gelişme!
Galatasaray'ı çok büyük zarara uğrattılar ama o oyuncu için skandala imza attılar: Derbi sonrası sıcak gelişme!

Spor

Galatasaray'ı çok büyük zarara uğrattılar ama o oyuncu için skandala imza attılar: Derbi sonrası sıcak gelişme!

Derbi ile ilgili olay yorum! 90 dakikada 1 isabetli şut çekilen derbi için…
Derbi ile ilgili olay yorum! 90 dakikada 1 isabetli şut çekilen derbi için…

Spor

Derbi ile ilgili olay yorum! 90 dakikada 1 isabetli şut çekilen derbi için…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23