Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten penaltı yorumu: 'Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbide tartışılan penaltı hakkında konuştu. Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe vurdu." dedi.
Spor Zirvesi'nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbide tartışılan pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunlar olmaması lazım. Bu hareketen cezalandırılması gerekirdi." ifadelerini kullandı.
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