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Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Nihat Bey'in altını oyuyorlar
Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Nihat Bey'in altını oyuyorlar

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Nihat Bey'in altını oyuyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 15:57:00 -
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Nihat Bey'in altını oyuyorlar

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Başkan Nihat Özdemir'in altını oymaya çalışanların olduğunu ileri sürdü.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basın mensuplarıyla sohbet eden Elmas, geçen hafta TFF Yönetimi'yle bir toplantı yaptığını anlatarak, "Galatasaray'da sorunlara sebep olanların isimlerini vererek Nihat Bey'e bütün bilgileri ilettim. Benim gördüğüm Türkiye Futbol Federasyonunda seçimlere hazırlanan gruplar var. Yani sonraki seçimlere hazırlanan gruplar var. Buradaki gruplar arasında bir mücadele var. Sadece kulüplere değil, birbirlerine karşı verdikleri bir mücadele de var. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey ile kavga ettirerek birtakım operasyonlarla Nihat Bey'i de zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar." diye konuştu.

TFF'de çözümsüzlükten beslenen kişilerin olduğunu savunan Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında Nihat Bey'in altını oyuyorlar. Kendisine de söyledim. Benim gördüğüm Nihat Bey her konuda masada bir çözüm önerisiyle oturuyor. Aşağıda çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen, bu sistemin devamlılığıyla kendi devamlılığını garanti eden bir kısım insanlar var. Bunların sayısı da az değil, 40-50 kişiler. Bu isimler tek kulübe zarar vermiyorlar, Türk futboluna zarar veriyorlar. Diğer kulüplerle bu isimler konusunda mutabıkız. İlk defa büyük kulüplerin başkanları birtakım sorunlar konusunda mutabık."

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