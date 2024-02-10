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Spor Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi Koray Gençerler
Spor

Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi Koray Gençerler

Yeniakit Publisher
2024-02-10 13:39:00 -
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi Koray Gençerler

Trendyol Süper Lig'de bugün Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Maçın VAR koltuğuna ise Koray Gençerler oturacak. Hakan Ceylan ile Süleyman Özay da AVAR'da görev yapacak.

 

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