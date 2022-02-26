Galatasaray, Barcelona’yı yener mi? Galatasaray-Barcelona karşılaşması kim yendi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. İki takım son olarak 13 Kasım 2002'de Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya gelmişti. Galatasaray kuraya seri başı olarak katıldığı için ikinci maçı kendi sahasında oynayacak. İlk karşılaşma 10 Mart günü İspanya'da ikinci karşılaşma ise 17 Mart’ta İstanbul’da Nef Stadyumu’nda oynanacak

Galatasaray, "Kupa 2" son 16 turunda İspanya'nın dünyaca ünlü Barcelona takımıyla eşleşti. Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından olan Barcelona, kadrosunda bulundurduğu yıldız futbolcuları ve tarihindeki büyük başarılarıyla ön plana çıkıyor. Katalan ekibi, tarihinde uluslararası kulvarlarda 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Şampiyon Kulüpler Kupası, 4'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Kupa Galipleri Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 3 Fuar Şehirleri Kupası zaferi yaşadı.

Barcelona La Liga başarısı

Bordo-lacivertli takım, ulusal alanda ise 26 İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), 31 İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) ve 13 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti. Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

Geçen sezon La Liga'yı 3. tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. E Grubu'nda Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off'unda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eledi. Barcelona, La Liga'da ise 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, Barcelona istatistikleri

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 5. kez eşleşti. Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez "Kupa 2"de birbirine rakip oldu. İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

Barcelona, Galatasaray ligde puan durumu

Barcelona La Liga Liginde 44 puanla 4. sırada yer alırken, Galatasaray Süper Lig'de 32 puanla 13. sırada yer almakta.