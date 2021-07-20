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Spor Galatasaray, Avrupa'da 289. maçına çıkacak
Spor

Galatasaray, Avrupa'da 289. maçına çıkacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV ile oynayacağı maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 289. mücadelesine çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:44:00 -
Galatasaray, Avrupa'da 289. maçına çıkacak

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile yarın Philips Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hollanda ekibi korona virüs önlemleri nedeniyle 23 bin 500 bilet satışa çıkardığını ve tamamın satıldığını açıkladı.

Avrupa kupalarında 289. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 288 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 112 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde ise 431 gol
gördü.

Terim yönetiminde Avrupa'da 82. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 81 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 32 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 110 gol atarken, kalesinde ise 119 gole engel olamadı.

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