Galatasaray Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Galatasaray - Lokomotiv Moskova



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk etti.

13. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

31. dakikada soldan Rybus'un yaptığı ortada, ceza sahasında Lisakovich'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

43. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sağ tarafta topu rakibinden kapan Halil Dervişoğlu, Lokomotiv Moskova'nın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına doğru hareketlenen Van Aanholt'a gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden topu ceza yayı içinde bulunan Feghouli'ye çıkardı. Cezayirli futbolcu da sağ ayağının içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

52. dakikada sağ taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Morutan'ın şutunda top kaleci Guilherme'de kaldı.

54. dakikada Cicaldau'nun pasıyla penaltı noktasının sol tarafında uygun durumda topla buluşan Feghouli'nin kötü vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

72. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Maradishvili, meşin yuvarlağı yerden altıpasa gönderdi. Kaleci Muslera ile savunma oyuncularının dokunamadığı top arka direkte uygun durumdaki Kamano'ya geldi. Bu oyuncu, çizgi üzerinde dokunarak fileleri havalandırdı: 1-1.

81. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı şutta top az farkla yandan auta çıktı.

84. dakikada savunma arkasına sarkan Kerk, sağdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak top ters kanattan oyun alanını terk etti.

86. dakikada rakip kalede baskı kuran Galatasaray'da ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ömer Bayram'ın yerden sert ortasında savunmaya çarpan top yön değiştirerek kaleye yöneldi. Kaleci Guilherme'nin son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe çarparak altıpasa düştü. Lokomotiv Moskova defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

88. dakikada Smolov'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan kullanılan kornerde Smolov'un kafayla vurduğu topu Muslera ayaklarıyla topu çeldi. Altıpas önüne düşen topu Murilo tamamlamak istedi ancak Uruguaylı file bekçisi iki hamlede topun sahibi olarak mutlak bir tehlikeyi önledi.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonlandı.

Galatasaray, 8 puanla zirvedeki yerini korudu

Grupta oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 8 puanla zirvedeki yerini korudu. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Galatasaray, gruptaki beşinci maçını 25 Kasım Perşembe günü sahasında Olimpik Marsilya ile yapacak.

Grupta ilk kez kalesinde gol gördü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk kez gol yedi.

Gruptaki ilk üç karşılaşmasında rakiplerine gol şansı tanımayan sarı-kırmızılı takım, evindeki Lokomotiv Moskova maçında bu başarısını sürdüremedi.

Galatasaray, gruptaki ilk üç maçında Lazio ve Lokomotiv Moskova'yı 1-0'lık skorlarla yenerken, Olimpik Marsilya ile golsüz berabere kaldı.

''Her iki takım da muhteşem oynadı''

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta iki takımın da çok iyi oynadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, maçın güzel bir atmosferde oynandığını belirterek, "Çok mutluyum, maçtan çok zevk aldım. İki senedir taraftardan mahrum kaldık. Böyle heyecanlı bir atmosferde oynamadık. Galatasaraylı taraftarların heyecanı görülmeye değerdi. Bunu gördüğümüze çok mutlu olduk. Genç oyuncularımın bu atmosferden korktuğunu söylemek istemiyorum. Herkes gayret göstermeye çalıştı. Takımımız elinden geleni yaptı. Burada hatalarımızı da gördük ve onları düzeltmek için notlarımızı aldık. Her iki takım da muhteşem oynadı. İki takım da kazanabilirdi. Berabere kalmak da ayrı bir güzellik oldu." diye konuştu.

Markus Gisdol, müsabakanın son bölümünde iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak, "Maçta heyecan fazlaydı. Belki orada biraz dozu kaçmış olabilir. Heyecan biraz kontrol dışına çıkmış olabilir. Sonuçta oyuncuların barışması çok güzeldi." ifadelerini kullandı.