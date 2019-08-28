Galatasaray aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu! Sürpriz isim Golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Medipol Başakşehir'de forma giyen tecrübeli golcü Mevlüt Erdinç ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne için henüz istenen düzeyde teklif gelmezken, Cimbom, forvet mevkisi için alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme gelen Mevlüt Erdinç transferinde sona yaklaşıldı.

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