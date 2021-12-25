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Spor Galatasaray-Antalyaspor maçında sürpriz kadro
Spor

Galatasaray-Antalyaspor maçında sürpriz kadro

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 13:35:00 - 2021-12-25 13:42:36
Galatasaray-Antalyaspor maçında sürpriz kadro

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Kritik karşılaşmada Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ile Samet Çavuş üstlenecek.

Galatasaray - Antalyaspor mücadelesi 16:00'da başlayacak. Kritik müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

Orta alanda Aytaç Kara ve kanatta Emre Kılınç'ın olması bekleniyor...

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Aytaç, Berkan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Mohamed.

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudryashov, Naldo, Bünyamin, Milosevic, Doğukan, Güray, Fredy, Amilton, Mukairu.

6 eksik var

Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Galatasaray'da sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.

HAKEM: Ali Şansalan
Yardımcıları: Volkan Ahmet Narinç, Samt Çavuş, Abdullah Buğra
VAR: Özgüç Türkalp
AVAR: Kemal Yılmaz
AVAR: Caner Ak

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