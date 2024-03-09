Galatasaray anlaşmadan caydı: Anlaştık deyip apar topar görüştüler! KAP'a da bildirip tüm dünyaya duyurmuştu

Nicolo Zaniolo transferi sırasında Galatasaray ile AS Roma arasında tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. KAP'a da bildirilmişti. 2023 yılı bitti. Bu karşılaşma oynanmadı. Hali hazırda karşılaşmanın oynanacağına dair bir işarette yok.

GALATASARAY MI AKSİYON ALMADI?

O dönemde yapılan anlaşma gereği AS Roma, İstanbul'a gelecek, hzırlık maçı oynanacak ve tüm geliri depremzedelere gidecekti. Konuyla ilgili AS Roma'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray tarafından kendilerine tarih belirlenmesi konusunda herhangi bir başvuru gelmedi. Yardım maçının oynanması teklifi Galatasaray'dan geldiği için planlamanın ise ev sahibi takımın profesyonelleri tarafından organize edilmesi gerektiği savunuldu.

AS Roma'nın depremzedeler için ekstra bir yardım planı olmadığı ancak maç için tarih belirlenemediği için daha önce planlanan yardımın da gerçekleşemediği savunuldu.

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