Galatasaray-Ankaragücü kaç kaç bitti?
Galatasaray-Ankaragücü maçının sonucu oldukça merak edilenler arasında. Lig’de iki mağlubiyet ve bir beraberliği bulunan Galatasaray, evinde Ankaragücü’nü ağırladı. Telekom Stadı'nda oynanan müsabaka, beIN SPORTS 1'den naklen yayımlandı. Saat 19.00’da başlayan Galatasaray Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig’in 7. Haftasında Galatasaray evinde ankaragücü’nü ağırladı. Peki, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç kaç kaç bitti?
Tek gol sesi geldi
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısında bulduğu tek golle Ankaragücü’nü mağlup etti. Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçta 4 sarı kart görüldü.
Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek iki hafta üst üste kazanmış oldu.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamadı.