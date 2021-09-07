Galatasaray Aliou Dieng transferini bitiriyor

Galatasaray aylardır üzerinde uğraştığı 6 numara transferinde artık son aşamaya geldi. Sarı- Kırmızılılar, Mısır'ın Al Ahli takımında forma giyen 23 yaşındaki Malili ön libero Aliou Dieng'i kadrosuna katmak üzere. Teknik patron Fatih Terim'in ısrarıyla, bu bölgeye yapılacak takviye için kesenin ağzını açan Galatasaray Yönetimi, Mısır cephesinden gelmesi beklenen onayla birlikte operasyonu tamamlayacak.

3 yıllık ödeme planıyla

Sarı-Kırmızılılar'ın, genç ön libero için gözden çıkardığı rakam 8 milyon Euro! Hedef, Dieng'i zorunlu satın alma maddesiyle birlikte sezon sonuna kadar kiralamak. Bunun için şimdilik kiralık ücretinin ödenmesi, sezon sonunda da bunun bonservis bedelinden düşülmesi ve kalan paranın da 3 yıl taksitle ödenmesi formülü üzerinde duruluyor.

Oyuncu, Avrupa'yı istiyor

Sarı-Kırmızılılar'ın bu son görüşmeden önce 6.5 milyon Euro teklif ettiği, ancak kulübü Al Ahli'nin bir türlü 10 milyon Euro'dan aşağı inmediği Aliou Dieng ise mutabakatın bir an önce sağlanmasını bekliyor. Galatasaraylı yetkililerin, genç futbolcuyla maddi detaylar da dahil olmak üzere her konuda anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

'Problem ortadan kalkacak'

Terim, Dieng'in orta sahadaki savunma direncini artıracağını, böylece hem stoperlerin yükünün azalacağını hem de geriden topla çıkışlarda yaşanan problemlerin büyük oranda ortadan kalkacağını düşünüyor. Önemli bir mali yükün daha altına imza atmaya hazırlanan Galatasaray Yönetimi ise Dieng'in geleceğinin parlak olduğu ve ileride çok daha yüksek bir bonservisle satılmasının mümkün olduğu inancına sahip.