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Spor Galatasaray, Ali Koç için harekete geçti
Spor

Galatasaray, Ali Koç için harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-03-20 21:43:00 -
Galatasaray, Ali Koç için harekete geçti

Galatasaray divan kurulu üyesi Reşit Ömer Kükner, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında dava açacağını söyledi.

Galatasaray'da mart ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda, Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya yönetim kurulundan ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, genel sekreter Eray Yazgan ile üyeler İsmail Sarıkaya ve Bora İsmail Bahçetepe katıldı.

Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesinin cenaze törenine katıldığı için toplantıya yaklaşık 1 saat gecikmeli geldi.

Toplantıda söz alan üyeler kulübün faaliyetleri hakkında görüş bildirdi. Üyelerden bazıları Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili açıklamalarına tepki gösterirken, son dönemdeki gerginlikler karşısındaki duruşu nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün yönetimini tebrik etti.

"Umarım aklını başına devşirir"
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Toplantıda söz alan divan kurulu üyesi Hüsnü Seçkin Koç, Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili, "Beka problemi" açıklamasını eleştirdi.

Hüsnü Seçkin Koç'un konuşmasının ardından kürsüye gelen Eray Yazgan, "Bahsi geçen şahıs hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tazminat davalarının takibini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kuruluna gerekli başvuruları yaptık. Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür." ifadelerini kullandı.

"Mahkemeye vereceğim"

Divan kurulu üyesi Reşit Ömer Kükner, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında dava açacağını söyledi.

Ali Koç'un Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Süper Lig'den çekilme ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Kükner, "Ali Koç adındaki şahsı mahkemeye vereceğim. Eğer 2 ya da 9 Nisan'da ligden çekilme kararı almazlarsa 10 Nisan'da mahkemeye gideceğim." ifadelerini kullandı.

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