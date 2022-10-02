Galatasaray, Adana'da liderlik fırsatını kaçırdı
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'la puanları paylaştı.
Adana Demirspor ile Galatasaray, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.
Karşılaşmada iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Adana Demirspor'da 63. dakikada Stambouli ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Adana Demirspor ve Galatasaray bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı.
Galatasaray gelecek haftayı bay geçecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 69 Gökhan İnler), Onyekuru (Dk. 69 Akintola), Belhanda (Dk. 80 Gulbrandsen), Emre Akbaba (Dk. 60 Assombalonga)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois (Dk. 89 Rashica), Torreira (Dk. 89 Barış Alper Yılmaz), Midtsjö (Dk. 79 Oliveira), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 79 Seferovic), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 57 Mata)
Kırmızı Kart: Dk. 64 Stambouli (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Boey, Dk. 84 Torreira, Dk. 90+2 Mata, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+7 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)