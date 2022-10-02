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Spor Galatasaray, Adana'da liderlik fırsatını kaçırdı
Spor

Galatasaray, Adana'da liderlik fırsatını kaçırdı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'la puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 01:07:00 -
Galatasaray, Adana'da liderlik fırsatını kaçırdı

Adana Demirspor ile Galatasaray, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Adana Demirspor'da 63. dakikada Stambouli ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Adana Demirspor ve Galatasaray bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı.

Galatasaray gelecek haftayı bay geçecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 69 Gökhan İnler), Onyekuru (Dk. 69 Akintola), Belhanda (Dk. 80 Gulbrandsen), Emre Akbaba (Dk. 60 Assombalonga)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois (Dk. 89 Rashica), Torreira (Dk. 89 Barış Alper Yılmaz), Midtsjö (Dk. 79 Oliveira), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 79 Seferovic), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 57 Mata)

Kırmızı Kart: Dk. 64 Stambouli (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Boey, Dk. 84 Torreira, Dk. 90+2 Mata, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+7 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

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