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Spor Galatasaray Adana Demirspor maçı gol anlatımı
Spor

Galatasaray Adana Demirspor maçı gol anlatımı

Yeniakit Publisher
2023-12-08 19:36:00 - 2023-12-08 20:51:40
Galatasaray Adana Demirspor maçı gol anlatımı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray kendi evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

GOL! Adana Demirspor ilk yarının son anında farkı 1'e indirdi!

Adana Demirspor, Niagn'ın golüyle farkı bire indirdi. Penaltı atışında topun başına geçen Niang, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

GOL! Galatasaray Adana Demirspor karşısında farkı açıyor!

Kerem Aktürkoğlu farkı ikiye çıkaran golü attı. Icardi'nin pasına ceza yayında topla buluşan Kerem, doğrudan içeri sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

GOL! Galatasaray mücadelede öne geçti!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Tete'nin taç çizgisi önünden ceza yayına doğru pasında Kerem Aktürkoğlu bekletmeden içeri koşu yapan Boey'i gördü. Ceza alanının ilk metrelerinde topu alan Boey, karşı karşıya pozisyonda ayağının üstüyle topu ağlara gönderdi ve mücadelede Galatasaray 1-0 öne geçti!

 

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Adana Demirspor: Magomedaliev, Svensson, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, N'Diaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

 

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

 

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