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Spor Galatasaray 35'lik bu futbolcudan kurtulamıyor!
Spor

Galatasaray 35'lik bu futbolcudan kurtulamıyor!

Galatasaray'da yıllık maliyetleri 6.4 milyon Euro olan ve sözleşmeleri biten Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin hedefleri aynı. Sarı-kırmızılılarda yola devam etmek için yeni yönetimle görüşecek olan Ryan Babel 1.5 milyon Euro'luk indirimi göze aldı. Feghouli ise Başakşehir ve Kasımpaşa'ya sıcak bakıyor. Galatasaraylı taraftarlar ise bu sözlerin ardından Babel'e tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncuyu takımda istemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Babel'i mesaj yağmuruna tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 10:49:00 -
Galatasaray 35'lik bu futbolcudan kurtulamıyor!

Galatasaray'da yıllık maliyetleri 6.4 milyon Euro olan ve sözleşmeleri biten Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin hedefleri aynı. Sarı-kırmızılılarda yola devam etmek için yeni yönetimle görüşecek olan Ryan Babel 1.5 milyon Euro'luk indirimi göze aldı. Feghouli ise Başakşehir ve Kasımpaşa'ya sıcak bakıyor. Galatasaraylı taraftarlar ise bu sözlerin ardından Babel'e tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncuyu takımda istemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Babel'i mesaj yağmuruna tuttu.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren iki tecrübeli isim Ryan Babel ve Sofiane Feghouli kariyerleri ile alakalı gelecek adına önemli adımlar attı.

Kontratlarının tamamlanması ile Galatasaray'da takım bütçesi 6.4 milyon Euro düşerken hem Ryan Babel hem de Sofiane Feghouli, adresleri farklı olsa da İstanbul'da kalmaya devam etmek ve kariyerlerini burada sürdürmek istiyor. Her iki futbolcu da bu anlamda harekete geçecek.

"GALATASARAY'DA 1 YIL DAHA KALMAK İSTİYORUM"

Ryan Babel'in, 11 Haziran'daki seçimin ardından yeni gelecek olan yönetim, başkan ile görüşme talebinde bulunacağı ortaya çıktı. Hollandalı futbolcunun takım arkadaşlarına açık şekilde "Galatasaray'da 1 yıl daha kalmak ve bu takım için mücadele etmek istiyorum" dediği ve bu doğrultuda ücretinde çok ciddi bir indirime gideceği ifade edildi. 35 yaşındaki futbolcunun 2.5 milyon Euro olan ücretinin 1 milyon Euro'ya indirilip futbolu takımda bırakmak istediğini yeni başkana ileteceği belirtildi. Galatasaraylı taraftarlar ise bu sözlerin ardından Babel'e tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncuyu takımda istemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Babel'i mesaj yağmuruna tuttu.

 

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