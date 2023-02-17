Galatasaray 10 numarasını buldu bile! Sürpriz bir hamle daha… Rusya'dan Türkiye duyurusu!

Galatasaray'ın transferi için mesai harcadığı Arsen Zakharyan için Dinamo Moskova kanadından resmi açıklama geldi. Rus ekibinin yöneticisi, Galatasaray'ın Arsen Zakharyan'ı istediğini resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılıların yanı sıra 19 yaşındaki 10 numaraya Chelsea'nin de talip olduğu belirtildi.

Galatasaray, Arsen Zakharyan transferi için Dinamo Moskova ile görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom 19 yaşındaki 10 numaranın bonservisini almak isterken, transferle ilgili Dinamo Moskova cephesinden resmi açıklama geldi. Rus ekibinin yöneticisi, Galatasaray'ın Arsen Zakharyan'ı istediğini itiraf etti.

Genç oyuncu 21 yaş altı kategorisinde olduğu için Galatasaray'ın boşta olan bir fazla yabancı hakkından kadroya dahil olacak. Akşam’a göre; eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın yabancı oyuncularından birisini kadrodan çıkarma zorunluluğu olmayacak.

Dinamo Moskova Yöneticisi Dmitry Gafin, oyuncusu için açıklamada; "Arsen Zakharyan için Galatasaray ve Chelsea'den iyi birer teklif aldık. Kararımızı önümüzdeki günlerde vereceğiz. Arsen'in tercihi de bu süreçte önemli." dedi.

FK Dinamo Moskova takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Arsen Zakharyan, 26 Mayıs 2003 tarihinde Samara, Rusya'da dünyaya gelmiştir.