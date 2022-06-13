Galata Kulesi'nde ikinci intihar vakası!
Geçtiğimiz günlerde Galata Kulesi'nde kendisini ateşe vererek intihar eden gencin ardından bugün de stajyer avukat olduğu öğrenilen 23 yaşındaki genç, kuleden atlayarak intihar etti.
Tarihi Galata Kulesi’nden, stajyer avukat olduğu öğrenilen 23 yaşındaki bir genç, atlayarak intihar etti.
Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde kuleye giren 23 yaşındaki stajyer avukat Tugay Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak aşağıya atlayacağını söyledi.
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Galata Kulesi'nden atladı
Genç adam bir süre sonra kuleden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Polis inceleme başlattı
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.