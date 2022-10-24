Kurkumin deposu zerdeçal, zencefil beyni iyileştiriyor! Hafıza kaybının ilacı zencefil ve zerdeçalın faydaları

Kurkumin Nedir? Özellikleri

Pek çok ülkede bitkisel tedavi yöntemleri listesinde yer alan (curcumin) kurkumin özellikleri ve diğer tüm detaylar...

Kurkumin, zerdeçal baharatına ve bitkisine renk veren ana bir maddedir. Bazı besinlerde az miktar da olsa kurkumin bulunmaktadır. Genellikle zerdeçal olarak bilinmektedir. Kurkumin Hindistan’da yoğun şekilde, diğer ülkelerde ise çeşitli yemeklerde kullanılmaktadır. Zencefil ailesinden olan zerdeçal (kurkumin), sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çeker. Çay halinde, baharat olarak ve dilimlenmiş şekilde kullanılan curcumin sayısız pek çok hastalığı iyileştirmektedir. Asırlardır alternatif tıpta adı geçen kurkumin, vücudu arındıran ve zararlı maddelerden temizleyen bir bitki olarak hatırlanmaktadır. Zerdeçalın kendine has bir sarı rengi vardır. Bu sarı renk içindeki kurkumin maddesinden gelmektedir.

Zerdeçalın yapısındaki kurkumin sayesinde hastalıklardan uzak bir yaşama sahip olunur.

Kurkumin hangi hastalıklara iyi gelir?

* Prostat hastalığına faydalıdır.

* Kolon kanserine karşı korumada oldukça güçlüdür.

* Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlar.

* Soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıkların geçmesinde öncü olarak bilinir.

Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin, doğal bir ‌‌antienflamatuvardır. Bu sayede hastalıkların iyileşmesini hızlandırır, kronik enflamatuvar hastalıkların tedavi sürecini kolaylaştırır. Antioksidan bileşenler içeren zerdeçal vücudu kalp ve damar hastalıklarına, kansere ve metabolik sendroma karşı korur.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “ Hem zerdeçal hem de zencefil güçlü antiviral etkileri olan bitkilerdir.” dedi.

Zencefil ve zerdeçal güçlü antiviral etkilere sahip

Dr. Ümit Aktaş, “Geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanılan, bağışıklığı destekleyen ve antiviral etkileri kanıtlanmış bitkiler var. Hem zerdeçal, hem de zencefilin güçlü antiviral etkileri olduğunu uzun yıllardır biliyoruz. Bu konuda son derece fazla sayıda bilimsel çalışma var. Herkes bu bilimsel çalışmalara kolayca erişip okuyabilir. Bu konuda bir tartışma yok” diyor.

Hastalık ve tedavisi hakkında ciddi bir bilgi ve tecrübe biriktiren Çinli bilim insanları koronavirüs tedavisinde içinde zencefilin de bulunduğu bitkisel karışımları kullandıklarını, konvansiyonel tedavileri Geleneksel Çin Tıbbı ile desteklediklerini bilimsel yayınlarla açıkladıklarını vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, “Salgını durdurmayı başarabilen tek ülke şu an için Çin. Hastalığın tedavisi hakkında elde ettikleri tüm bilgileri ve faydalanabilecek bitkileri bir kılavuz hazırlayarak tüm dünyayla paylaştılar. Yani, zararlı dedikleri zencefili Çin, hastalığın tedavisinde kullanmış ve fayda elde ettiğine dair de yayın yapmış. Elimizde faydalı olduğunu gösteren bilimsel veri var” dedi.

Dr. Ümit Aktaş, tartışmaların odak noktası olan zerdeçal ve zencefilin vücuttaki çalışma sistemini şu şekilde anlatıyor. “Zerdeçal, kalp krizi sonrasında kalp fonksiyonlarını iyileştirici etkiye sahiptir ve bu amaçla da tedavi için kalpte hasarı olan hastalarda kullanılmaktadır. Bu etkisini, ACE 2 enzim sistemini inhibe ederek (baskılayarak) yapar.2 Zaten biz bu bilgiyi uzun yıllardır biliyoruz, çok sayıda bilimsel yayın mevcut. Zerdeçalın ACE 2 enzim sistemini inhibe ettiği (baskıladığı) bilgisini bir kenara koyalım. Zencefil de benzer bir şekilde ACE enzim sistemini baskılayıcı etkiye sahiptir.3 Şimdi, bu ACE 2 enzim sistemi önemli. Çünkü, COVID-19 virüsünün, bu enzim sistemini kullanarak hücreye girdiğini biliyoruz. Ama bu mekanizma ile ilgili henüz aydınlatılması gereken pek çok nokta var. Çünkü tamamlanmış klinik veya epidemiyolojik çalışmalar yok, sadece in vitro çalışmalarla doğrulanmış moleküler hipotezler var. Bu bilgiyi de bir kenara koyalım.

İşte o araştırmaları neler sizler için araştırdık.

Zerdeçal üzerine yapılan araştırmalara göre Alzheimer hastalığını önleyen baharatların başında köri ve zerdeçal geliyor. İşte zerdeçalın beyin yapısına etkisi ve detaylar...

UMUT VERİCİ BİR ÇALIŞMANIN SONUÇLARI

Amerikan Geriatrik Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan 2018 tarihli bir araştırmaya göre, zerdeçalın ana aktif maddesi olan kurkumin, hafızanızı geliştirebilir ve bilişsel işlevi koruyabilir. Araştırmacılar, kurkuminin anti-inflamatuar özellikleri beyni nörodejenerasyondan koruyabildiği için, bunun demansı olmayan yetişkinlerde hafıza üzerindeki etkisini inceledi ve beyin amiloidi ve tau birikimi üzerindeki etkisini araştırdı.

Ekip, 18 aylık çalışma için yaşları 51 ila 48 arasında değişen 40 kişiyi kaydetti ve gruba günde iki kez 90 mg kurkumin veya plasebo alma talimatı verdi. Zerdeçal ile ilişkili bilişsel faydalar öneren önceki araştırmalara dayanarak, kurkuminin bilişsel olarak sağlıklı yetişkinlerde gelişmiş hafıza ve dikkate yol açabileceğini buldular.

Ekip, "epidemiyolojik çalışmalar, köri içinde kurkumin tüketen Hintli insanlarda Alzheimer hastalığının daha düşük bir prevalansını ve yaşlı yetişkinlerde diyet köri tüketimi ile daha iyi bilişsel performans arasında bir bağlantı olduğunu ve kurkumin tüketiminin nöroprotektif faydalar sağlayabileceği hipotezini desteklediğini gösteriyor" diye yazdı.

KURKUMİN BİLİŞSEL GELİŞMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Bilim insanları, bilişsel gelişimin biyobelirteçlerini belirlemek için FDDNP-PET taramaları olarak bilinen tedavi öncesi ve sonrası beyin taramaları gerçekleştirdiler. Bulgularının "davranışsal ve bilişsel faydaların, ruh halini ve hafızayı modüle eden beyin bölgelerinde plak ve karışıklık birikimindeki azalmalarla ilişkili olduğunu öne sürdüğünü" söylediler.

Amiloid ve tau birikintileri, beyinde Alzheimer hastalığıyla ilişkili ve hatta Alzheimer hastalığına neden olabilen yapışkan protein plaklarıdır. Bununla birlikte, araştırmacılar ayrıca kurkuminin anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklerinin faydalarının arkasında olabileceğini de kaydetti.

Zerdeçal nasıl tüketilir?

Zerdeçal her türlü tüketilebilir, fakat içerdiği kurkumin yalnızca yağda çözünebilir olduğundan yağ içeren yemeklerin yanında veya yoğurt gibi içeriğinde doğal olarak yağ bulundurulan besinlerle karıştırılarak tüketilmesi daha sağlıklı bir seçenektir.

Zerdeçalın, beynin kendini iyileştirme kabiliyetini artırabileceği belirtildi.

Alman bilim adamları tarafından yapılan ve "Stem Cell Research and Therapy" dergisinde yayımlanan bir araştırma, zerdeçalda bulunan bir maddenin, beynin iyileşmesinde rol alan sinir hücrelerinin gelişimine yardımcı olduğunu gösterdi.

Almanya'nın Jülich kentinde bulunan Nörobilim ve Tıp Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, zerdeçalın içinde bulunan aromatik-turmeron isimli bir bileşenin fareler üzerindeki etkilerini inceledi.

Bileşenin enjekte edildiği farelerin beyinleri incelendiğinde, sinir hücrelerinin gelişimiyle bağlantılı olduğu bilinen beynin bölgelerin daha aktif olduğu görüldü.

Yapılan diğer araştırmalar, zerdeçalda bulunan kurkumin adlı maddenin, hem kanserin tedavisinde hem de kanserin önlenmesinde oldukça etkili olduğunu gösteriyor.

Bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde elde ettikleri bulgulara dayanarak, felç ve alzeihmer hastalıkları için ilerde ilaç üretilebileceğini, fakat insanlar üzerinde denenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

Zerdeçal faydaları

Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin, doğal bir ‌‌antienflamatuvardır. Bu sayede hastalıkların iyileşmesini hızlandırır, kronik enflamatuvar hastalıkların tedavi sürecini kolaylaştırır. Antioksidan bileşenler içeren zerdeçal vücudu kalp ve damar hastalıklarına, kansere ve metabolik sendroma karşı korur.

Kurkumin Zararları ve Yan Etkileri

Kurkumin bazı durumlarda yan etki gösterebilir. Bilinçli şekilde ve ölçülü tüketilen kurkumin sağlığa zararlı olmayacaktır. Curcumin zararlarını merak ediyorsanız; listeyi gözden geçirebilirsiniz.

Eğer kemoterapi görüyorsanız kurkumin tüketiminden kaçınmalısınız. Çünkü kemoterapi ilaçlarının etkisini azaltmaktadır.

Kurkumin tüketmek isteyenler, kronik ilaçlarını doktora danışmalıdır. Bazı ilaçlarla etkileşime girme ihtimali yüksektir.

Fazla miktarda kurkumin tüketmek bağırsakları ve böbrekleri yormaktadır. Yemeklerinize ölçülü şekilde ekleyerek sağlıklı kalabilirsiniz.

Kurkumin Hangi Besinlerde Bulunur?

Curcumin hangi besinlerde bulunur diyenler için; curcumin içeren besinler hakkında konuşmak gerekir. Sağlıklı öğünlerle geçen beslenme düzeni kurmak isteyenler, kurkumini listesine ölçülü şekilde eklemelidir. Peki kurkumin hangi besinlerde vardır?

Kurkumin sadece zerdeçal bitkisinde yer alır.

Zerdeçal tüketmek isteyenler toz ya da tane zerdeçal alabilir.

Tane zerdeçalı dilimleyerek yemek ya da içme suyuna ekleyebilirsiniz.

Toz zerdeçal kullanarak bitki çayı, çorba, yemek, makarna ve pilav hatta yoğurt kürü deneyebilirsiniz.

Kurkumin içeren zerdeçal, sağlığınızı koruyan şifalı bitkilerden biri olacaktır.

Zerdeçal yatmadan önce içilir mi? Gece yatarken zerdeçal...

Zerdeçal doğal bitki kaynağının daha etkili olabilmesi için gece yatarken kullanmak oldukça önemlidir. Bu bağlamda örneğin ılık bir suyun içerisine biraz zerdeçal katmak suretiyle kullanmak mümkündür. Aynı zamanda ılık bir süt ya da yoğurt içerisine katarak gece yatmadan önce tüketilebilir.

Zerdeçal hangi hastalıklara karşı etkilidir? Zerdeçal hangi hastalıklara iyi gelir?

Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin, doğal bir ‌‌antienflamatuvardır. Bu sayede hastalıkların iyileşmesini hızlandırır, kronik enflamatuvar hastalıkların tedavi sürecini kolaylaştırır. Antioksidan bileşenler içeren zerdeçal vücudu kalp ve damar hastalıklarına, kansere ve metabolik sendroma karşı korur.

Zerdeçal yoğurt nasıl hazırlanır?

Zerdeçal kullanımı en etikili tarif;



Yoğurtlu zerdeçal kürü tarifi şu şekilde hazırlanabilir: 1 kâse yoğurt, 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tarçın iyice karıştırılır. Hazırlanan bu karışım sabah aç olarak, ara öğün olarak ya da ana öğün niyetine günde 1 defa olacak şekilde tüketilebilir.

Zerdeçal ve yoğurt karışımı neye iyi gelir? Yoğurtlu zerdeçalın faydaları



Dengeli ve düzenli beslenme süreciyle beraber yağ yakımınızı hızlandırır. Zayıflamanıza yardımcı olur. Sindirim sisteminizin düzenlenmesine yardımcı olur. Kabızlık, şişkinlik, gaz gibi sorunlarınızın en aza inmesine destek sağlar.