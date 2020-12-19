  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gabriel Heinze, Atlanta United'ı çalıştıracak
Spor

Gabriel Heinze, Atlanta United'ı çalıştıracak

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:45:38 -
Gabriel Heinze, Atlanta United'ı çalıştıracak

ANKARA (AA) - Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörlüğüne, Gabriel Heinze getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki eski Arjantinli milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk döneminde Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya, Roma, Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Heinze, teknik direktörlük kariyerinde ise ülkesinin Godoy Cruz, Argentinos Juniors ve Velez Sarsfield takımlarını çalıştırdı.

2018'de MLS şampiyonluğuna ulaşan Atlanta United, geçen sezon play-off'lara yükselememişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbakanın konvoyu geçtiği sırada bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Gündem

Başbakanın konvoyu geçtiği sırada bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının hemen öncesinde Başbakan Muhammed Hüseyin Roble..
Gerici İmamoğlu 1930’lara döndü! Şeb-i Arus töreninde büyük skandal
Gündem

Gerici İmamoğlu 1930’lara döndü! Şeb-i Arus töreninde büyük skandal

İslam’ı ve Müslümanları kendi batıl ideolojisine uydurmaya çalışan CHP zihniyeti, fırsatını buldukça tahrif hareketlerine devam ediyor. Sözd..
Bakan Dönmez'den yerli şarj müjdesi! Yerli otomobil TOGG ne kadar sürede şarj olacak?
Otomotiv

Bakan Dönmez'den yerli şarj müjdesi! Yerli otomobil TOGG ne kadar sürede şarj olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobillerin şarj ünitelerini de üreteceklerini açıklayarak batarya dolum süresi konus..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay