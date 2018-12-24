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GABORAS yabancı yatırımcı çekecek

MÜSİAD tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ’nin (GABORAS) tanıtım faaliyetlerine hız verdi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:02
GABORAS yabancı yatırımcı çekecek

MÜSİAD, Türkiye’deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması gibi amaçlarla kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ’nin (GABORAS) tanıtım faaliyetlerine hız verdi.

“Ekonomik yakınlaşmaya hizmet edecek”

Bu kapsamda Gayrimenkul Kıymetler Borsası’nın amaçları, hedefleri ve işleyiş şekli hakkında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a detaylı bilgilendirme yapıldı. Ağbal, dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebileceklerinin altını çizerek, GABORAS’a çok önem verdiğini vurguladı. GABORAS’ın İslam ülkelerinin ekonomik yakınlaşmasına hizmet edecek bir iş olduğunu düşündüğünü aktaran Ağbal, “Türkiye’de yapay zeka kullanan dijital bir borsayı üretirsek, yarın dünyanın dört bir tarafından alıcılar bu sisteme girecektir” değerlendirmesinde bulundu.

GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, gayrimenkul sektöründeki değer karmaşasının giderilmesiyle birlikte sektörün azametini ortaya çıkarabileceklerini ve gayrimenkul ihracını gerçekleştirebileceklerini söyledi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, uluslararası dijital platformu tamamladıklarını ve borsa altyapısı için büyük oranda hazırlıklı olduklarını bildirdi. Kaan, bugüne kadar GABORAS’a ilişkin yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:02
  1. MÜSİAD
  2. Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS)
  3. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal
  4. İslam ülkeleri
  5. GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun
  6. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan

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