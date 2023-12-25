GABORAS Gayrimenkul Borsası A.Ş. ve Çizmeci İnşaat'tan Stratejik İş Birliği: Çekmeköy'de Yepyeni Bir Vizyon Projesi İçin İmzalar Atıldı

Türkiye'de güvenli gayrimenkul platformu olarak gerçekleştirdiği birçok yenilikle adından söz ettiren Gayrimenkul Borsası A.Ş. (GABORAS) ve bölgenin önemli müteahhit firmalarından biri olan Çizmeci İnşaat, Çekmeköy'de hayata geçirilecek olan konut projesinde stratejik bir iş birliğine imza attı. Projenin, satış ve pazarlama organizasyonu tamamen GABORAS tarafından yürütülecek.

GABORAS Genel Müdürü Dinçer Gökçe, projenin önemine dair yaptığı açıklamada, "Çekmeköy'de yükselen bu değerli projenin bir parçası olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, güvenilir gayrimenkul ticaretinde yeni bir çığır açacak ve sektöre önemli bir ivme kazandıracak." dedi. Aynı zamanda Çizmeci İnşaat'ın sahibi Alaeddin Çizmeci de projenin Çekmeköy'e katacağı değer ve projeye duyduğu güveni vurgulayarak, "GABORAS ile çalışmak, sektöre kazandırdığımız projelerimizin önemini pekiştirecek bir adımdır." şeklinde konuştu.

“En Fazla Üzerinde Durduğumuz Husus Depreme Karşı Dayanıklılığı Oldu!’’

Projenin teknik incelemelerini yaparken en fazla üzerinde durdukları konunun depreme dayanıklılık esasları olduğunu belirten GABORAS Genel Müdürü Dinçer Gökçe, şöyle söyledi: “İstanbul'un deprem riski her gün kapımızda, bu gerçeği hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bu bilinçle incelediğimiz Çekmeköy'ün Güngören Mahallesi'nde yükselen projemiz de bölgenin en sağlam zemin yapısına sahip. Bunun yanı sıra projenin deprem yönetmeliğinin tüm gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi dayanıklılığını güçlendirmekte ve buna paralel olarak bölge sakinlerine güvenli bir yaşam sunma hedefimizi desteklemektedir. Deprem riskinin farkındalığıyla, müşterilerimize hem modern bir yaşam alanı hem de güvenli bir yatırım sunma taahhüdümüzü en üst düzeyde karşılıyoruz. Bu projede, konforlu bir yaşamın yanı sıra, bölge sakinlerine sağlam bir altyapı ve güvenli bir çevre sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.’’

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Proje Yüksek Standartlar, Doğayla İç İçe Bir Yaşam Sunuyor

Proje, 8 bloktan oluşmakta olup, 22.600 m² arsa üzerine kurulmuştur. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri, camii, spor alanları, spor salonu, yüzme havuzu, otopark ve geniş peyzaj alanı ile modern bir yaşam sunmaktadır. Ferah salonlar, konforlu odalar ve etkileyici manzaralar, evinizi sadece bir konut olmaktan çıkarıp, gerçek bir yuvaya dönüştürüyor. Aynı zamanda proje, doğayla olduğu kadar şehirle de iç içe bir yaşam vaat ediyor. Bağlantı yollarına yakınlığı ile şehrin avantajlarına hızlı ulaşım imkânı sunarken, aynı zamanda da sakin ve huzurlu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Ön Satışlar Başladı, Avantajlı Fiyatlar Sunuluyor

Ayrıca, projenin ön satışları başlamış olup, ön alım ile fiyatının çok avantajlı hale geldiği belirtilmiştir. GABORAS üyelerine özel ekstra indirimler ve avantajlar sunulacak olması da şimdiden projeye olan ilgiyi daha da artırıyor.