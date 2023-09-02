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Dünya Gabon’da darbe sonrası sınırlar yeniden açıldı
Dünya

Gabon’da darbe sonrası sınırlar yeniden açıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 20:07:00 -
Gabon’da darbe sonrası sınırlar yeniden açıldı

Gabon’da askeri yönetim kara, deniz ve hava sınırlarının yeniden açıldığını duyurdu.

Gabon’da 30 Ağustos’ta gerçekleştirilen darbenin ardından askeri yönetim sınırların yeniden açıldığını duyurdu. Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) Sözcüsü Ulrich Manfoumbi ulusal kanalda yaptığı açıklamada, ”Hukukun üstünlüğüne saygıyı korumak, komşularımızla ve dünyanın tüm devletleriyle iyi ilişkileri korumakla ilgilenmek ve uluslararası taahhütleri yerine getirmek istememiz nedeniyle kara, deniz ve hava sınırları darbeden 3 gün sonra açılıyor” dedi.

Gabon’da darbe

Gabon’da 12 asker 30 Ağustos’ta yönetime el koymuş, Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba evinde alıkonulmuştu. Darbe destekçileri, başkent Libreville’de ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından sokaklara dökülerek darbeyi kutlamıştı. Gabon’da geçiş hükümetinin, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema’nın başkan olarak yemin etmesinin ardından 4 Eylül’de göreve başladıktan sonra kurulacağı açıklanmıştı.

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