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Gündem Gabon’da darbe oldu… Fransa yanlısı devrik başkan ev hapsinde… Fransız askerleri Gabon’dan sınır dışı edilecek… Ve dünya Erdoğan’ın 10 yıl önceki konuşmasına odaklandı
Gündem

Gabon’da darbe oldu… Fransa yanlısı devrik başkan ev hapsinde… Fransız askerleri Gabon’dan sınır dışı edilecek… Ve dünya Erdoğan’ın 10 yıl önceki konuşmasına odaklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-01 08:06:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşmanın yankıları sürmeye devam ediyor. Erdoğan Gabon’da yaptığı konuşmada “Zamanı geldiğinde tarih, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını, yer altı zenginliklerini hatta doymayıp insanlarını alan, geride kalanları yoksulluğa terk edenlere hesabını mutlaka ama mutlaka soracaktır." Demişti. Darbe sonrası her şey Erdoğan’ın dediği gibi oldu. Fransa yanlısı devrik başkan ev hapsinde tutulurken Fransız askerlerinin de sınırdışı edileceği ilan edildi.

2019'da Sudan, 2020'de Mali, Gine, 2021'de Çad, 2022'de Burkina Faso ve 2023'te Nijer'in ardından Gabon'da da askeriye yönetime el koydu. Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı.

 

Seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının geçici olarak kapatıldığını açıklayan askerler yaptığı açıklamada "Savunma ve güvenlik güçleri olarak Kurumların Geçiş ve Restorasyon Komitesi'nde (CTRI) birleştik. Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik." ifadelerini kullandı. Askeri yönetim, Fransa destekli devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun ise ev hapsinde tutulduğu bildirildi.

Fransız yanlısı yönetimin devrilmesini yerel halk 'kurtuluş' sloganlarıyla karşılarken, ordu Fransız askerlerinin deport edileceğini açıkladı. Böylece Afrika'da birçok ülkeden kovulan Fransız askerlerinin Gabon'dan da sınır dışı edileceği açıklandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ERDOĞAN'IN 2013 YILINDAKİ KONUŞMASININ YANKILARI DEVAM EDİYOR

Orta Afrika ülkelerinden Gabon'da Fransız yanlısı hükümete karşı yapılan askeri darbe ve Fransız askerlerinin ülkeden çıkarılacağının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında başbakanken Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. Erdoğan, Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada sömürgeci devletleri kast ederek zamanı geldiğinde bu ülkelerden hesap sorulacağını söylemişti.

 

Erdoğan Gabon’da şöyle konuşmuştu:

"Burada çok çok anlamlı bir Afrika atasözünü sizlerle paylaşmak istiyorum, 'Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer, sular çekilince de karıncalar balıkları yer'. Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmesin zira kimin kimi yiyeceği suyun akışına bağlıdır.

Tarih, nice milletlerin, kavimlerin, ülkelerin doğuşuna, yükselişine, büyük birer güç oluşuna ama aynı zamanda batışına çokça şahit olmuştur. Tarih zamanı geldiğinde zalimlerden de hesap sormuştur. Zamanı geldiğinde tarih, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını, yer altı zenginliklerini hatta doymayıp insanlarını alan, geride kalanları yoksulluğa terk edenlere hesabını mutlaka ama mutlaka soracaktır."

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