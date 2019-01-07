Gabon’da askeri darbe mi oldu? Gabon son dakika haberler

Gabon'da askeri darbe girişimi önlendi Afrika ülkesi Gabon'da askeri darbe girişiminin önlendiği açıklandı. Gabon basınındaki haberlere göre, Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki bazı askerler sabah 4:30'da ulusal radyoyu ele geçirerek bildiri okudu.

"Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Cephesi" olarak tanımlayan harekete ait bildiride, Fas'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği belirtildi. "Ulusal Restorasyon Konseyi" kuracaklarını duyuran darbeci askerler, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eski komutanı General Ntumpa Lebani ve Senato Başkanı'nın, sendikaların, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, muhalefetteki gençlik hareketlerinin liderlerinin ve bazı diğer kişilerin ulusal meclise gitmesini istedi.

Bildiri sonrası radyonun sinyali kesildi. Hükümete yakın kaynaklar ulusal televizyon yakınlarında da silah sesleri duyulduğunu, ancak darbeci askerlerin küçük bir grup olduğunu aktardı.

Gabon'da darbe girişiminde bulunuldu

Gabon'da ulusal radyoyu ele geçiren bir grup askerin darbe girişiminde bulunduğu bildirildi. Görgü tanıkları ise askeri bir darbe yapıldığını, darbeyi düzenleyenlerin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği olduğunu söylüyorlar. Silah seslerinin hala Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında duyulduğunu belirten görgü tanıkları, başkentte genel olarak güvenliğin sakin olduğunu belirtiyorlar.

Darbe girişimi önlendi mi?

Gabon Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy-Bertran Mapangou, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Radyo'yu işgal ederek bildiri okuyan isyancı askerlerin Gabon Ulusal Jandarma Müdahale Birimi (GIGN) tarafından yakalandığını belirtti.

Durumun kontrol altına alındığını ifade eden Mapangou, birkaç saat içinde her şeyin eskisi gibi olacağını söyledi. Türkiye'nin Gabon Büyükelçiliği personeline öğleye kadar sokağa çıkmama çağrısında bulunarak, Büyükelçilik olarak önlemlerini aldıklarını açıklamıştı.

Gabon'da çok az sayıda Türk vatandaşı bulunuyor

Gabon Cumhurbaşkanı Bongo bir süredir Fas'ta bulunuyor. Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede geçirdiği ameliyat sonrası felç geçirdiği ve suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti. Taburcu olduğu 6 Aralık tarihinden bu yana Rabat'ta bulunan Bongo, yeni yıl mesajını oradan yayımlamıştı.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim 2009'dan beri Gabon'u yönetiyor.

Gabon Nerededir?

Gabon Afrika kıtası noktasında bulunan küçük bir ülkedir. Ekvator üzerinde bulunan Gabon ülkesinin doğu ve güneyinde Kongo Cumhuriyeti, batısında Gulf Ginesi, kuzeyinde Kamerun, kuzeybatısında Ekvatoral Gine bulunmaktadır.

Gabon Hakkında

Gabon Portekizli denizcilerin şapkaya benzetmesinden dolayı şapka anlamına gelen bu ismi almıştır. 267.667 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Gabon Ülkesi beyaz kumsalları ve vahşi yaşamı ile turistik açıdan ilgi çekici bir yerdir. 3 bölgeden oluşan Gabon ülkesinin başkenti Libreville şehridir.