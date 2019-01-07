Gabon nerededir? Gabon ülkesinin künyesi
Gabon’da askeri darbe girişiminin ardından en çok sorulan sorulardan biri de Gabon nerede sorusu oldu. Gabon hangi ülkede? Haritaki yeri nerededir ve Türkiye’ye konumu nasıldır? İşte Gabon hakkında merak edilenler!07 Ocak 2019 Pazartesi 13:38
Gabon nerededir?
Gabon Afrika kıtası noktasında bulunan küçük bir ülkedir. Ekvator üzerinde bulunan Gabon ülkesinin doğu ve güneyinde Kongo Cumhuriyeti, batısında Gulf Ginesi, kuzeyinde Kamerun, kuzeybatısında Ekvatoral Gine bulunmaktadır.
Gabon ne demek?
Gabon Portekizli denizcilerin şapkaya benzetmesinden dolayı şapka anlamına gelen bu ismi almıştır. 267.667 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Gabon Ülkesi beyaz kumsalları ve vahşi yaşamı ile turistik açıdan ilgi çekici bir yerdir. 3 bölgeden oluşan Gabon ülkesinin başkenti Libreville şehridir.
Gabonun Künyesi
Yönetim Biçimi
Başkanlık Sistemli Cumhuriyet
Başkan
Ali Bongo Ondimba
Başbaşkan
Daniel Ona Ondo
Resmi Diller
Fransızca
Milliyet
Gabonlu
Telefon Kodu
+ 241
Başkenti
Libreville
Bulunduğu Kıta
Afrika
Yüzölçümü
267,667 km²
Nüfus (2013 Sayımı)
1,672 Milyon
Zaman Dilimi
Batı Afrika Zaman Dilimi (UTC+1)
YORUM YAZ