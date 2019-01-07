Gabon nerededir? Gabon ülkesinin künyesi

Gabon nerededir?

Gabon Afrika kıtası noktasında bulunan küçük bir ülkedir. Ekvator üzerinde bulunan Gabon ülkesinin doğu ve güneyinde Kongo Cumhuriyeti, batısında Gulf Ginesi, kuzeyinde Kamerun, kuzeybatısında Ekvatoral Gine bulunmaktadır.

Gabon ne demek?

Gabon Portekizli denizcilerin şapkaya benzetmesinden dolayı şapka anlamına gelen bu ismi almıştır. 267.667 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Gabon Ülkesi beyaz kumsalları ve vahşi yaşamı ile turistik açıdan ilgi çekici bir yerdir. 3 bölgeden oluşan Gabon ülkesinin başkenti Libreville şehridir.

Gabonun Künyesi

Yönetim Biçimi

Başkanlık Sistemli Cumhuriyet

Başkan

Ali Bongo Ondimba

Başbaşkan

Daniel Ona Ondo

Resmi Diller

Fransızca

Milliyet

Gabonlu

Telefon Kodu

+ 241

Başkenti

Libreville

Bulunduğu Kıta

Afrika

Yüzölçümü

267,667 km²

Nüfus (2013 Sayımı)

1,672 Milyon

Zaman Dilimi

Batı Afrika Zaman Dilimi (UTC+1)