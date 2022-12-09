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Ekonomi Gabar Dağı'ndan sonra Türkiye'ye bir petrol müjdesi daha gelebilir! O ilimizde nefesler tutuldu
Ekonomi

Gabar Dağı'ndan sonra Türkiye'ye bir petrol müjdesi daha gelebilir! O ilimizde nefesler tutuldu

Türkiye'nin enerji alanındaki devrim niteliğindeki adımları devam ediyor. Son olarak Gabar Dağı'ndan gelen petrol müjdesinin ardından bu kez Siirt'in Şirvan ilçesinde harekete geçildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 10:42:00 -
Gabar Dağı'ndan sonra Türkiye'ye bir petrol müjdesi daha gelebilir! O ilimizde nefesler tutuldu

TPAO, Siirt'in Şirvan ilçesinde Şirvan-2 adlı bir sondaj kuyusu açarak petrol arayacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, Şirvan ilçesinde X. Bölge ARI/TPO/K/L48-D ruhsat numaralı sahada, Şirvan-2 tespit kuyusunda petrol aranacak. Kamu arazilerinin kurumlardan gerekli izinler alınarak gerçekleştirilecek olan Projenin bedelinin 7 milyon lira olması bekleniyor. Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak.

Ham Petrolün Rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek.

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