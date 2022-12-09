Gabar Dağı'ndan sonra Türkiye'ye bir petrol müjdesi daha gelebilir! O ilimizde nefesler tutuldu
Türkiye'nin enerji alanındaki devrim niteliğindeki adımları devam ediyor. Son olarak Gabar Dağı'ndan gelen petrol müjdesinin ardından bu kez Siirt'in Şirvan ilçesinde harekete geçildi.
TPAO, Siirt'in Şirvan ilçesinde Şirvan-2 adlı bir sondaj kuyusu açarak petrol arayacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, Şirvan ilçesinde X. Bölge ARI/TPO/K/L48-D ruhsat numaralı sahada, Şirvan-2 tespit kuyusunda petrol aranacak. Kamu arazilerinin kurumlardan gerekli izinler alınarak gerçekleştirilecek olan Projenin bedelinin 7 milyon lira olması bekleniyor. Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak.
Ham Petrolün Rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek.
Ekonomi
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