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Aktüel G7 ülkelerinden Rusya'ya Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin soruşturma çağrısı
Aktüel

G7 ülkelerinden Rusya'ya Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin soruşturma çağrısı

G7 ülkeleri ortak açıklamasından: - "Biz G7 dışişleri bakanları olarak, Rusya'yı bu korkunç saldırıdan kimin sorumlu olduğu konusunda acilen şeffaf bir soruşturma başlatmaya ve Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini göz önünde bulundurarak failleri adalete teslim etmeye çağırıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 23:46:23 -
G7 ülkelerinden Rusya'ya Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin soruşturma çağrısı

WASHINGTON (AA) - G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesine ilişkin kınama mesajı yayımlayarak, Rusya yönetimine suikast girişiminin arkasındaki faillerin bulunması çağrısında bulundu.

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Navalnıy’ın zehirlenmesine dair ortak bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Almanya yönetiminin Alman tıp uzmanlarının ulaştığı klinik ve toksikolojik bulgular hakkında G7 ülkelerine bilgi verdiği ve buna göre Navalny'ın Rusya tarafından geliştirilen "Novichok" klasmanındaki kimyasal bir zehirle zehirlendiği kaydedilerek, "G7 bakanları olarak Navalnıy’a yönelik suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Navalnıy'ın şu an Almanya'daki bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında ve durumun kritik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kimyasal silahların herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, herhangi bir koşulda herhangi bir kişi tarafından kullanılması kabul edilemez ve bu tür silahları kullanmak uluslararası normlara aykırıdır. Biz, G7 dışişleri bakanları olarak, Rusya'yı bu korkunç saldırıdan kimin sorumlu olduğu konusunda acilen şeffaf bir soruşturma başlatmaya ve Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini göz önünde bulundurarak failleri adalete teslim etmeye çağırıyoruz."

Ayrıca Navalnıy'a yapılan saldırının Rusya'daki demokrasi ve siyasi zenginliğe vurulmuş diğer bir darbe olduğu belirtilen açıklamada, Rus yönetiminden ülkedeki sivil ve siyasi hakları garanti altına alması istendi.

Açıklamada, "Rusya'nın, Navalnıy'ın zehirlenmesi konusunda uluslararası çağrılara nasıl yanıt vereceğini yakından izlemeye devam edeceğiz. Rusya'da demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına inanan Rus halkına desteğimizde son derece kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

- Rus muhalife yönelik saldırı

Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalnıy, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalnıy'ın politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

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