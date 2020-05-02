G-20’ye ‘çözüm odaklı olun’ çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, G20 üyesi devletleri, krizden çıkmak için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmaya çağırdı. Dünyayı yeniden normale döndürmek için birlikte çalışmanın önemine işaret eden Varank, G20’de “uluslararası hesap verilebilirlik mekanizması kurulması” çağrısında bulundu. Varank, şu ifadeleri kullandı: “Bu krizden çıkabilmek için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmalıyız. Bu dönemde, sorumsuz veya şeffaf davranmayan ülkeler için uluslararası bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturmalıyız. Covid-19 bize, küresel düzenin ancak ülkelerin ortak sorumluluk bilinciyle düşünüp hareket etmeleri suretiyle sürdürülebileceğini hatırlattı.”