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Spor Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçları aday kadrosu açıklandı
Spor

Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçları aday kadrosu açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:58:55 -
Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçları aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL (AA) - Futsal Milli Takımı'nın 6-10 Kasım'da Yunanistan ile oynayacağı 2022 Avrupa Şampiyonası play-off müsabakaları aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Adem Ağaoğlu (Trabzonspor), Emir Kağan Kadalı (Bursaspor), Erkan Çınar (Ci Grup Buca), Emre Deniz (Silvan Belediyespor)

Savunma: Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray), Onur Mengi (Sultangazispor),
Doğu Demirkol (Göztepe), Muhammed Yusuf Aygün (Muğlaspor), Burak Uğurlu (Demirlibahçe), Muhammet Furkan Kılıç (Ağrı Vefaspor)

Kanat: Göktan Işılak (Galatasaray), Kamilcan Akparlak (Konya Ereğli), Burak Özdemir (Zvv Eindhoven), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Talha Can Vardar (Kayaşehirspor), Zeynullah Türkay (Bursaspor), Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Forvet: Anıl Özçelik (Kasımpaşa), Cem Keskin (Piyalepaşa), Muhammed Altunay (Alibeyköy).

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