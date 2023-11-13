  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan olay Türkiye yalanlaması! 'Doğru değil' diyerek duyurdular

Türkiye'nin programdan çıkarıldığı F-35'lerle ilgili skandal karar! Ülke karıştı ama dik duramadılar

"HÜRJET'ten binlerce satarız" çıkışı sonrası paniğe kapıldılar! O ülke HÜRJET'in rakibini üsse indirdi

Sözcü’den Cumhuriyet’e, Karar’dan Milli Gazete’ye… 2300 dediler 450 çıktı, 2000 değil 40 çıktı

Milyonların beklediği asgari ücret için bomba gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

İstanbul'da yağmur yağıyor, ortalığı sel götürüyor ama nafile! Kötü haber maalesef geldi

Çanakkale'de çay taştı, tekneler battı

Görüşmeler resmen başladı! Türkiye tamı tamına 355 adet uçak alacak

Sanayi bölgeleri ve dükkana ilgi arttı! Evini satan yatırımcı iş yeri arıyor

Milli Muharip Uçak Kaan'a yeni rakip! 'Hazırlıklara başlıyoruz' diyerek ilan ettiler
Spor Futnet spor branşında artık Türkiye'de var!
Spor

Futnet spor branşında artık Türkiye'de var!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 23:37:00 -
Futnet spor branşında artık Türkiye'de var!

Çekya’nın Brno şehrinde düzenlenen U21 Dünya Futnet Şampiyonası’na katılan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Futnet Derneği Başkanı Mehmet Zeki Kutlu, Türkiye’nin Uluslararası Futnet Birliği(UNIF) ile Avrupa Futnet Birliği(EFTA) üyelik çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

Çekya’nın Brno şehrinde düzenlenen U21 Dünya Futnet Şampiyonası’na katılan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Futnet Derneği Başkanı Mehmet Zeki Kutlu, Türkiye’nin Uluslararası Futnet Birliği(UNIF) ile Avrupa Futnet Birliği(EFTA) üyelik çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

Bu kapsamda ki ilk ziyaretini Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış’a yapan Kutlu, merkezi Çekya’da bulunan Futnet spor branşı hakkında bilgiler vererek Büyükelçimize hatıra forması hediye etti. Ardından UNIF Yönetim Kurulu ile yapılan toplantının çok başarılı geçtiğini belirten Kutlu, “Türkiye büyük bir Ülke ve bizim üyeliğimiz UNIF Başkanı Kamil Klenik ve EFTA Başkanı Sorin Bogdan tarafından heyecanla karşılanmıştır. Az zamanda çok iş yapmamız lazım.

Bu branşta çok başarılı Avrupa ülkeleri var. Bizimde geçmiş dönemden tecrübelerimiz var. Daha önce Kocaeli Üniversitesi içerisinde Futnet hakemlik kursu düzenlenmişti. DEİF Cup Turnuvası ve Futnet tanıtım çalışmaları tarafımızca yürütülmüş ve ülkemizde çokça oynatılıp sevilmesine rağmen, uluslararası yarışmalara Türk sporcularımız hiç katılamamıştı. Bu gelişme ile Ülkemiz sporcuları, uluslararası Futnet organizasyonlarına katılma hakkı kazandı. Yeni branşımız Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23