Futnet spor branşında artık Türkiye'de var!

Çekya’nın Brno şehrinde düzenlenen U21 Dünya Futnet Şampiyonası’na katılan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Futnet Derneği Başkanı Mehmet Zeki Kutlu, Türkiye’nin Uluslararası Futnet Birliği(UNIF) ile Avrupa Futnet Birliği(EFTA) üyelik çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

Bu kapsamda ki ilk ziyaretini Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış’a yapan Kutlu, merkezi Çekya’da bulunan Futnet spor branşı hakkında bilgiler vererek Büyükelçimize hatıra forması hediye etti. Ardından UNIF Yönetim Kurulu ile yapılan toplantının çok başarılı geçtiğini belirten Kutlu, “Türkiye büyük bir Ülke ve bizim üyeliğimiz UNIF Başkanı Kamil Klenik ve EFTA Başkanı Sorin Bogdan tarafından heyecanla karşılanmıştır. Az zamanda çok iş yapmamız lazım.

Bu branşta çok başarılı Avrupa ülkeleri var. Bizimde geçmiş dönemden tecrübelerimiz var. Daha önce Kocaeli Üniversitesi içerisinde Futnet hakemlik kursu düzenlenmişti. DEİF Cup Turnuvası ve Futnet tanıtım çalışmaları tarafımızca yürütülmüş ve ülkemizde çokça oynatılıp sevilmesine rağmen, uluslararası yarışmalara Türk sporcularımız hiç katılamamıştı. Bu gelişme ile Ülkemiz sporcuları, uluslararası Futnet organizasyonlarına katılma hakkı kazandı. Yeni branşımız Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi.

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