Futbolun efsanesi veda etti
İtalya Serie A'da forma giyen İsveçli ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic, 41 yaşında futbol kariyerini noktaladı.
İtalya Serie A'da son hafta karşılaşmasında Milan ile Verona karşı karşıya geldi.
Milan, sahasında ağırladığı Verona'yı 3-1 mağlup etti. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri Oliver Giroud ve Rafael Leao (2) kaydetti.
Verona'nın golü ise Davide Faraoni'den geldi. Mücadelenin ardından Milan'ın tecrübeli oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, emeklilik kararı aldığını duyurdu.
"Futbola veda ediyorum ama sizlere değil"
Milan'dan yapılan paylaşımda, "Efsaneler sonsuza dek yaşar" ifadeleri yer aldı. Zlatan Ibrahimovic ise yaptığı açıklamada, "Futbola veda ediyorum ama sizlere değil." dedi.
İtalyan basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, 41 yaşındaki golcünün kariyerine devam edeceği öne sürülmüştü.
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