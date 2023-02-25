Futbolu bırakıyor mu? Gomis'ten flaş açıklama

Galatasaray'ın 37 yaşındaki golcüsü Bafetimbi Gomis, futbolu bırakacağı yönündeki habere sosyal medya hesabından cevap verdi.

"Gazeteci adına kibarca..."

Gomis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezon sonu futbolu bırakacak haberleriyle ilgili olarak bir açıklama yapmam gerekiyor. Tamamen yanlış bilgiyle ve kötü zamanlamayla yazılmış bir haber. Gazeteci adına kibarca "Şanssızlık" diyelim.

"Atılacak çok gol, kazanılacak çok maç var"

Çünkü daha kazanılacak bir şampiyonluk, atılacak çok gol, kazanılacak çok maç var. Futbolu sezon sonu bırakmak gibi bir düşüncem de yok. Türkiye'nin bu acılı gündeminde böyle bir haberle kamuoyunu meşgul etmek istemem. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

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