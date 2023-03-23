Futbolu bırakan Mesut Özil'den şaşırtan hamle! Resmen satışa sunuldu...

Futbolu bırakan Mesut Özil eşi Amine Gülşe için kesenin ağzını açtı. Hem kendisine hem de eşi Amine Gülşe'ye lüks bir markadan saat alan Mesut Özil, bu saatler için toplamda 11 milyon TL ödeme yaptı.

Futbolu bıraktığını açıklayan Mesut Özil, Amine Gülşe ile olan evliliğini mutlu bir şekilde sürdürüyor. Kesenin ağzını açan Mesut Özil hem kendisine hem de eşi Amine Gülşe'ye lüks bir alışverişte bulundu.

Takvim'e göre; Özil, dünyaca ünlü bir markaya ait olan beyaz ve yeşil renkli bir saati kendisine satın aldı. Özil bunun için yaklaşık 8 milyon TL'lik bir ücret ödedi.

Eşini de es geçmeyen eski ünlü futbolcu, Amine Gülşe için de yine aynı markadan spor model bir satın aldı ve bunun için 3 milyon TL ödedi.

Mesut Özil'in başka markalardan oluşan bir koleksiyon saati de bulunuyor.

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