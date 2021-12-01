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Spor Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi 3 Aralık'ta yapılacak
Spor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi 3 Aralık'ta yapılacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi, 3 Aralık Cuma yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 09:15:00 -
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi 3 Aralık'ta yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi saat 11.30'da başlayacak.

Kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

 

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