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"Futbolda şike kumpası" davası

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına devam edildi

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:39
"Futbolda şike kumpası" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11’i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. 

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Kalender, savunma yapmaya başladı.

Sanık Kalender, eski emniyet mensubu olduğunu, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini ifade ederek, özel hayatın gizliliğini ihmal etme suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını, sırları ifşa etmediğini, kimsenin özel hayatıyla ilgili işlem yapmadığını söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübüne kumpas kurmadığını, bahse konu olan şike operasyonuyla ilgili olarak kimseden talimat almadığını, bir spor kulübünün bu şekilde ele geçirilemeyeceğini anlatan sanık Kalender, spor kulübünün yönetiminin kongreyle değişeceğini, yaptıkları operasyonun bu konuyla alakası olmadığını savundu.

İddia makamının tüm iddialarını reddeden sanık Kalender, FETÖ talimatıyla şike operasyonunun yapılmadığını, iddia makamının bu iddialarını kanıtlayamadığını öne sürdü.

Duruşma, yarına ertelendi. 

- İddianameden    

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.   

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.   

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor. 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:39
  1. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
  2. Futbolda şike
  3. Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi

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