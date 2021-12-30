  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbolda bunu da gördük: İlginç duran top organizasyonu
Spor

Futbolda bunu da gördük: İlginç duran top organizasyonu

Japonya'da bir maçta, eşine zor rastlanan duran top organizasyonuyla gol geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 14:36:00 -
Futbolda bunu da gördük: İlginç duran top organizasyonu

Japonya'da bir maçta, eşine zor rastlanan duran top organizasyonuyla gol geldi.

İki lise takımını karşı karşıya getiren mücadelede Takagawa Gakuen, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına iki oyuncu geçerken diğer takım arkadaşları farklı bir şekilde pozisyon aldı.

El ele tutuşan oyuncular ceza sahasının köşesinde zıplayarak dönerken kale önünde yalnızca bir oyuncu bekledi.

Rakip savunma el ele tutuşan oyuncuları tek çizgi halinde beklerken düdüğün çalmasıyla serbest vuruş kullanıldı ve oyuncular bir anda ceza sahasına yayılarak topu filelere gönderdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay