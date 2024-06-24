Futbolda “0” numara olmamasının okuyunca hak vereceğiniz sebepleri

Futbol formalarında "0" numarasının olmamasının sebebini öğrenmek için önce ufak bir tarihsel yolculuk yaptıktan sonra rotamızı kültüre çevireceğiz ve son olarak istisnai durumları anlatacağız.

İlk defa 1928 senesinde kullanılmaya başlayan forma numaralarında neredeyse hiçbir zaman 0 rakamını görmedik. Aynı şey, 100 numara için de geçerli ancak o, içeriğin sonuna ekleyeceğimiz başka bir yazımızın konusu.

Sahiden de neden futbol formalarında bazı istisnai durumlar hariç 0 numarası yok? Mantıklı bulacağınız sebeplerini ve istisnai durumları anlatalım!

“Böyle gelmiş, böyle gider…” faktörü var.

1928 yıllarında forma numaraları, oyuncuların pozisyonlarını belirtmek amacıyla ilk defa kullanılmaya başlandı. Defans oyuncuları 2 ve 3 numarayı; orta sahadakiler 4, 5 ve 6 numarayı; forvet oyuncuları 7, 8, 9, 10 ve 11 numarayı; kaleciler ise 1 numarayı giyiyordu.

Zaman içinde bu numaralar standartlaştı ve 0 numarası için belli bir pozisyon ve görev tanımı olmadığından hiçbir zaman kullanılmadı. Bazı istisnalar oldu tabii, onlara az sonra değineceğiz.

Kültürel ve psikolojik etkenler de rol oynuyor.

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Birçok kültürde ve spor dalında 0 rakamı, değersizlikle ya da hiçlikle bağdaştırılıyor. Genel olarak kötü bir anlama sahip.

Bu yüzden bir futbolcunun 0 numaralı forma giymesi, olumsuz bir algı yaratabilir. Bir düşünün, 0 rakamını bir futbolcunun formasında görmek gerçekten de olumsuzluk çağrıştırabilirdi değil mi?

İstisnalar var elbette.

1999 ila 2002 seneleri arasında İskoçya’nın Aberdeen takımının 0 numaralı formasını giyen Hicham Zerouali, lakabı olan “Zero (Sıfır)”dan ilham almıştı ancak İskoç yetkililer daha sonra 0 rakamının kullanılmasını yasaklamıştı.

Japon futbolunda da bazı oyuncular 0 numaralı forma giymişti. Bunlara ek olarak, gösteri amaçlı maçlar gibi özel durumlarda da 0 numaralı forma görmek mümkün. Fakat bunun gibi durumlar genel bir uygulama değil tabii.