  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbolcunun başı dertte! Ülkesine dönerse...
Spor

Futbolcunun başı dertte! Ülkesine dönerse...

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Güney Koreli golcü Suk Hyun-jun, ülkesinde 256 kişilik asker kaçağı listesinde yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:14:00 -
Futbolcunun başı dertte! Ülkesine dönerse...

2016-2017 sezonunda kısa bir dönem Trabzonspor forması giyen ve kariyerine Ligue 2 ekibi Troyes'da devam eden Güney Koreli Suk Hyun-jun'un adı ülkesinde Askeri İnsan Gücü İdaresi'nin yayınladığı 256 kişilik asker kaçağı listesinde yer aldı.

Güney Kore'deki zorunlu askerlik yasasına göre bireyler 21-34 ay arasında askerlik görevini yapmakla yükümlü. Fakat Nisan 2020'ye kadar süresi bulunan Güney Koreli golcü herhangi bir çağrıya cevap vermedi ve Güney Kore'ye gitmedi.

29 yaşındaki futbolcu ülkesine dönerse polis tarafından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılacak.

Heung-min Son, turnuvayı kazandı, askerlikten muaf oldu

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son, ülkesi ile 2018 Asya Oyunları'nda şampiyon olmuş ve askerlikten muaf edilmişti. Heung-min Son yalnızca 3 haftalık temel askeri eğitimi alırken onur belgesiyle terhis olmuştu. Güney Kore, 2018 Asya Oyunları'nda şampiyon olamasaydı Heung-min Son da uzun dönem zorunlu askerlik görevini yerine getirmekle yükümlü olacaktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar’dan İsrail ve Mısır açıklaması! ‘Biz de adım atarız’
Dünya

Bakan Akar’dan İsrail ve Mısır açıklaması! ‘Biz de adım atarız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail ve Mısır ile ilgili açıklamalarda bulundu.
ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış
Dünya

ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiler sürerken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yakın isimlerden Cale Brown'dan akıllara zara..
Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor
Dünya

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava, Dağlık Karabağ'daki zafere ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay