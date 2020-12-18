Futbolcunun başı dertte! Ülkesine dönerse...

2016-2017 sezonunda kısa bir dönem Trabzonspor forması giyen ve kariyerine Ligue 2 ekibi Troyes'da devam eden Güney Koreli Suk Hyun-jun'un adı ülkesinde Askeri İnsan Gücü İdaresi'nin yayınladığı 256 kişilik asker kaçağı listesinde yer aldı.

Güney Kore'deki zorunlu askerlik yasasına göre bireyler 21-34 ay arasında askerlik görevini yapmakla yükümlü. Fakat Nisan 2020'ye kadar süresi bulunan Güney Koreli golcü herhangi bir çağrıya cevap vermedi ve Güney Kore'ye gitmedi.

29 yaşındaki futbolcu ülkesine dönerse polis tarafından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılacak.

Heung-min Son, turnuvayı kazandı, askerlikten muaf oldu

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son, ülkesi ile 2018 Asya Oyunları'nda şampiyon olmuş ve askerlikten muaf edilmişti. Heung-min Son yalnızca 3 haftalık temel askeri eğitimi alırken onur belgesiyle terhis olmuştu. Güney Kore, 2018 Asya Oyunları'nda şampiyon olamasaydı Heung-min Son da uzun dönem zorunlu askerlik görevini yerine getirmekle yükümlü olacaktı.