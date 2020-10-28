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Spor Futbolcularının 16'sının Kovid-19 testi pozitif çıkan Ofspor'un 2 maçı ertelendi
Spor

Futbolcularının 16'sının Kovid-19 testi pozitif çıkan Ofspor'un 2 maçı ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:06:01 -
Futbolcularının 16'sının Kovid-19 testi pozitif çıkan Ofspor'un 2 maçı ertelendi

TRABZON (AA) - Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ofspor’daki Kovid-19 vakaları nedeniyle 2 maçının ertelendiği bildirildi.

Ofspor’dan yapılan yazılı açıklamada, takımda daha önce yapılan testte dörder personel ve futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından 2 personel ve 12 futbolcuda da Kovid-19 bulgusuna rastlandığı belirtildi.

Toplam 6 personel ile 16 futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ligde yarınki Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 2 Kasım Pazartesi günkü Çankaya FK maçlarının ertelendiği kaydedildi.

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